Пристававший к школьнице учитель в Башкирии стал фигурантом еще двух дел

Уфа, , 17:17 — REGNUM В отношении бывшего учителя одной из школ Кушнаренковского района возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней») и по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста»). Об этом ИА REGNUM сообщили с следственном управлении СКР по Башкирии.

По данным следствия, являясь учителем он в период с сентября 2015 по май 2016 года совершил иные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних учениц этой же школы.

Также в 2012—2013 годах он совершил развратные действия в отношении 13-летней ученицы этой же школы.

В настоящее время следователи допрашивают учащихся и педагогический состав школы, изучают данные о личности подозреваемого, исследуют материалы, необходимые для расследования уголовного дела.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте по социальным сетям разлетелась видеозапись, но которой учитель обнимает ученицу.

Комментируя видео местным СМИ, мужчина подтвердил, что таким образом он хотел поздравить девочку с победой в соревнованиях.

Глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин после скандала заявил, что администрация района немедленно прервет отношения с этим педагогом, он будет уволен с формулировкой «за аморальное поведение».

По мнению Гизатуллина, учитель должен давать не только знания, но и нравственное воспитание. При этом сам глава района в течение 11 лет преподавал в школе.

После видеозаписи проверку проводила прокуратура.

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