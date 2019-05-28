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В Одессе второй раз за день «заминировали» здание Хозяйственного суда

Происшествия

Проводится проверка

Одесса, Украина, 28 мая 2019, 17:16 — REGNUM  В Одессе уже второй раз за день эвакуировано здание Хозяйственного суда города из-за сообщения о минировании. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Сообщается, что в национальную полицию вновь поступила информация о том, что в здании Хозяйственного суда Одессы якобы заложено взрывное устройство. Правоохранители эвакуировали 300 человек. Была снова проведена проверка здания и прилегающих к нему территорий. Никаких взрывных устройств найдено не было.

Ранее сегодня подобная информация уже поступала. Проводилась эвакуация и проверка. Взрывное устройство найдено не было.

«Сегодня в 15:54 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что Хозяйственный суд Одесской области, расположенный на проспекте Шевченко, снова заминирован», — сообщает полиция.

Сейчас на месте происшествия все ещё работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

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