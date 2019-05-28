В Ульяновской области потерпел катастрофу самодельный самолёт

Ульяновск, , 16:58 — REGNUM В одном из районов Ульяновской области упал и разбился самодельный летательный аппарат, сообщает 28 мая региональное управление МЧС.

По предварительной информации, около 15:20 мск возле населённого пункта Станция Бряндино в Чердаклинском районе упал в поле самодельный самолёт, совершавший несанкционированный полёт.

По данным МЧС, пилот летательного аппарата остался жив, но получил травмы. Его состояние уточняется.

ГУ МЧС по Ульяновской области выясняет причины и подробности происшествия.

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