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В Ульяновской области потерпел катастрофу самодельный самолёт

Происшествия

По данным МЧС, пилот летательного аппарата получил травмы, но остался жив

Ульяновск, 28 мая 2019, 16:58 — REGNUM  В одном из районов Ульяновской области упал и разбился самодельный летательный аппарат, сообщает 28 мая региональное управление МЧС.

По предварительной информации, около 15:20 мск возле населённого пункта Станция Бряндино в Чердаклинском районе упал в поле самодельный самолёт, совершавший несанкционированный полёт.

По данным МЧС, пилот летательного аппарата остался жив, но получил травмы. Его состояние уточняется.

ГУ МЧС по Ульяновской области выясняет причины и подробности происшествия.

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Авиапроисшествия
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