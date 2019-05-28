Подполковник Калужского управления Росгвардии попал под следствие

Калуга, , 16:01 — REGNUM Заместитель начальника управления Росгвардии по Калужской области подозревается следственными органами в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч.1 ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Об этом 28 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

По её словам, подполковник полиции, являясь должностным лицом, которому в соответствии с законодательством запрещено работать по совместительству участвовал через доверенное лицо в работе общества с ограниченной ответственностью, осуществляющей деятельность по монтажу и техническому обслуживанию средств охраны и обеспечения пожарной безопасности зданий.

«Как полагает следствие, подозреваемый направлял сотрудников Росгвардии в рабочее время выполнять работу в интересах ООО, а также оказывал покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности этой организацией», — сказала Лилия Мошкова.

Следователи СК России при оперативной поддержке областного управления ФСБ России провели обыски по местам жительства и службы подозреваемого и иных сотрудников ведомства, а также в ряде коммерческих организациях. В настоящее время, по возбужденному уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по выявленным фактам.

Согласно официальной информации управления Росгвардии по Калужской области, в отношении данного должностного лица в территориальном управлении проводится служебная проверка. В случае если его вина будет доказана, то он понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ.