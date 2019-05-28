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В Донбассе задержали одну из трёх групп диверсантов ВСУ — Безсонов

Происшествия

Диверсантов готовили иностранные инструкторы

Донецк, 28 мая 2019, 16:06 — REGNUM  Украинские силовики планировали забросить на территорию ДНР три группы диверсантов, заявил 28 мая начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

«Нам стало известно, что готовились под руководством иностранных инструкторов из США, Великобритании и Грузии ещё две группы диверсантов, которые должны были зайти на нашу территорию через зоны ответственности 30-й отдельной механизированной и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригад», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 года в ДНР задержали группу украинских диверсантов, у которых изъяли взрывчатку, а также форму, автомобильные знаки и документы, находящиеся в обиходе в ДНР.

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