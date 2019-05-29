Среда, 29 Мая 2019 года
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Во Франции конфисковали более 400 тыс. болеутоляющих средств — СМИ

Происшествия

Их стоимость оценивается в 470 тыс. евро

Кале, Франция, 29 мая 2019, 07:08 — REGNUM  Контрабанда в виде 415 тыс. болеутоляющих средств была конфискована французской таможней на входе в туннель под проливом Ла-Манш в Кале, сообщает Le Figaro.

Известно, что во время проверки туннеля таможенной службой был обнаружен грузовик, направляющийся в Великобританию, в котором находилось более 415 тыс. упаковок болеутоляющих, стоимостью 470 тыс. евро.

В настоящее время сообщается, что водитель грузовика белорусской национальности был исключен из дела и выпущен на свободу.

Напомним, в 2018 году французская таможня изъяла более 2,2 млн медицинских препаратов.

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Контрабанда и борьба с ней
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