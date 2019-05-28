В Запорожской области на ходу загорелась пригородная электричка

Запорожье, Украина, , 15:56 — REGNUM В Запорожской области произошло возгорание в электричке, сообщило 28 мая информационное агентство «УНИАН».

"Во время движения в одном из вагонов электрички, которая ехала по маршруту «Сиваш-Запорожье», произошло возгорание, — говорится в сообщении. — Недалеко от станции «Пришиб» машинист остановил электропоезд, несколько сотен пассажиров эвакуировались из него».

В ходе инцидента никто не пострадал. Спасатели считают, что электричка могла загореться из-за короткого замыкания.

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