В Ярославской области суд вынес первый приговор по «Клещинскому делу»

Ярославль, , 15:35 — REGNUM 28 мая 2019 года Переславский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Алексея Савельева, который признан виновным в уничтожении или повреждение особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о повреждении объекта археологического наследия — «Селище (Клещино), X—XII вв.», расположенного неподалеку от деревни Городище Переславского района. Савельев как один из собственников земельного участка в 2016 году в границах особо ценного объекта культурного наследия «Селище (Клещино)» построил дорогу, кафе, проложил электричество.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статье 243 УК РФ предусматривает наказание от штрафа до 5 миллионов рублей до лишения свободы на срок до 6 лет. Суд приговорил Савельева к штрафу в 1 миллион 500 тысяч рублей и тут же освободил его от наказания по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941−1945 годов.

Однако суд постановил взыскать с предпринимателя почти 23 с половиной миллиона рублей в пользу Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области в качестве возмещения материального вреда. На имущество обвиняемого до возмещения ущерба будет наложен арест.

Также недавно завершилось расследование еще одного уголовного дела, связанного с повреждением объекта археологического наследия «Селище (Клещино), X—XII вв.». По данному уголовному делу в качестве обвиняемого проходит бывший глава Переславского района Владимир Денисюк. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Именно Владимир Денисюк выдал разрешение на строительство зданий в границах объекта археологического наследия «Селище (Клещино), X—XII вв.», что привело к повреждению этого особо ценного объекта. Дело Владимира Денисюка вскоре будет рассматриваться судом.

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