В Ярославской области суд вынес первый приговор по «Клещинскому делу»

Ярославль, 28 мая 2019, 15:35 — REGNUM 28 мая 2019 года Переславский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Алексея Савельева, который признан виновным в уничтожении или повреждение особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идет о повреждении объекта археологического наследия — «Селище (Клещино),
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статье 243 УК РФ предусматривает наказание от штрафа до 5 миллионов рублей до лишения свободы на срок до 6 лет. Суд приговорил Савельева к штрафу в 1 миллион 500 тысяч рублей и тут же освободил его от наказания по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941−1945 годов.
Однако суд постановил взыскать с предпринимателя почти 23 с половиной миллиона рублей в пользу Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области в качестве возмещения материального вреда. На имущество обвиняемого до возмещения ущерба будет наложен арест.
Также недавно завершилось расследование еще одного уголовного дела, связанного с повреждением объекта археологического наследия «Селище (Клещино),
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