Вторник, 28 Мая 2019 года
15:50:55 МСК

В Горловке в результате взрыва пострадала женщина

Происшествия

«ВСУ скинули гранату с беспилотника»

Горловка, ДНР, 28 мая 2019, 15:50 — REGNUM  В Горловке мирная жительницы получила ранения из-за взрыва гранаты, сброшенной украинским беспилотником. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 28 мая глава администрации города Иван Приходько.

«ВСУ скинули гранату с беспилотника. Это Никитовский район, улица Покидько, 13. Ранение получила хозяйка. Ей 70 лет», — рассказал он.

Как сообщил telegram-канал Inside Donetsk, пострадала также шестилетняя внучка:

«Осколки гранаты разбили стекло в двери детской. Вторичным поражающим элементом девочке порезало лоб. Сейчас с ней работают психологи», — сказано в сообщении.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее над позициями Народной милиции был сбит украинский беспилотник, проводивший разведку.

Читайте также: ЛНР: у линии соприкосновения в Донбассе сбит украинский беспилотник

Отметим, что использование беспилотников в зоне боевых действий в Донбассе запрещено Минскими соглашениями. Исключение — только для аппаратов мониторинговой миссии ОБСЕ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить