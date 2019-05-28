В Горловке в результате взрыва пострадала женщина

Горловка, ДНР, , 15:50 — REGNUM В Горловке мирная жительницы получила ранения из-за взрыва гранаты, сброшенной украинским беспилотником. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 28 мая глава администрации города Иван Приходько.

«ВСУ скинули гранату с беспилотника. Это Никитовский район, улица Покидько, 13. Ранение получила хозяйка. Ей 70 лет», — рассказал он.

Как сообщил telegram-канал Inside Donetsk, пострадала также шестилетняя внучка:

«Осколки гранаты разбили стекло в двери детской. Вторичным поражающим элементом девочке порезало лоб. Сейчас с ней работают психологи», — сказано в сообщении.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее над позициями Народной милиции был сбит украинский беспилотник, проводивший разведку.

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Отметим, что использование беспилотников в зоне боевых действий в Донбассе запрещено Минскими соглашениями. Исключение — только для аппаратов мониторинговой миссии ОБСЕ.