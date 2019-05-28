В Бангладеш арестованы 18 беженцев-рохинджа, подозреваемые в наркоторговле

Дакка, , 15:34 — REGNUM Правоохранительные органы Бангладеш арестовали 18 беженцев-рохинджа, подозреваемых в контрабанде наркотических веществ из Мьянмы, сообщает 28 мая Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на свои источники.

По данным следствия, задержанные перевозили в своих желудках различные запрещенные препараты, в частности метамфетамин. Среди подозреваемых присутствуют также женщины.

Отмечается, что в результате внутреннего конфликта в Мьянме страну вынуждены были покинуть сотни тысяч беженцев-рохинджа, некоторые из них используются наркоторговцами для доставки наркотиков в соседние государства.

Читайте ранее в этом сюжете: На борту самолета, следовавшего в Японию, скончался перевозчик наркотиков