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В Бангладеш арестованы 18 беженцев-рохинджа, подозреваемые в наркоторговле

Происшествия

В результате внутреннего конфликта в Мьянме страну вынуждены были покинуть сотни тысяч беженцев-рохинджа

Дакка, 28 мая 2019, 15:34 — REGNUM  Правоохранительные органы Бангладеш арестовали 18 беженцев-рохинджа, подозреваемых в контрабанде наркотических веществ из Мьянмы, сообщает 28 мая Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на свои источники.

По данным следствия, задержанные перевозили в своих желудках различные запрещенные препараты, в частности метамфетамин. Среди подозреваемых присутствуют также женщины.

Отмечается, что в результате внутреннего конфликта в Мьянме страну вынуждены были покинуть сотни тысяч беженцев-рохинджа, некоторые из них используются наркоторговцами для доставки наркотиков в соседние государства.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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