Учителя в Камеруне вышли на акцию протеста

Баменда, Камерун, , 15:44 — REGNUM Тысячи учителей из англоговорящих регионов на северо-западе Камеруна вышли на акцию протеста. Они требуют большей безопасности на фоне эскалации насилия, передает VOA Africa.

Поводом для массового протеста стало похищение троих учителей и ученика, а также жестокое убийство 31-летнего учителя Вонтаи Вонду Оливьера. Видео, на котором предположительно заснята казнь Вонтаи, распространилось в социальных сетях.

Учителя, одетые в чёрное, прошли по улицам города Баменда, столицы северо-западного региона. Они держали плакаты с требованием усиления безопасности.

«Мы устали. Боже, помоги учителям Камеруна, помоги учителям северо-запада. Мы не понимаем, что делать, мы не знаем, куда обратиться», — заявил один из протестующих учителей.

По информации издания, в настоящее время северо-западный регион Камеруна накрыла волна похищений и убийств в школах. Так, сотни учителей были убиты, ранены и похищены с целью получения выкупа. Часто дома учителей сжигают.