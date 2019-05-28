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По факту нападения на санитара скорой помощи в Чувашии заведено дело

Происшествия

Обстоятельства выясняются

Чебоксары, 28 мая 2019, 15:16 — REGNUM  В чувашском Новочебоксарске возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев санитару скорой медицинской помощи. В преступлении подозревают 26-летнего мужчину, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

В отношении 26-летнего новочебоксарца возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 116 УК РФ («Побои, совершенные из хулиганских побуждений»). Обстоятельства происшествия устанавливаются, расследование продолжается.

Напомним, инцидент произошёл вечером 26 мая 2019 года в Новочебоксарске. Предварительно было установлено, что бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову во двор дома №14 по улице Советской.

«Там подозреваемый из хулиганских побуждений подошел к вышедшему из автомобиля скорой помощи санитару, после чего в присутствии третьих лиц нанес ему множество ударов кулаками», — сказал Олег Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на злоумышленников составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В полиции отмечали, что участники происшествия были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. По данным МВД, нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет.

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Нападения на врачей
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