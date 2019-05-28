В Омске школьники стреляли по прохожим из пневматической винтовки

Омск, , 15:16 — REGNUM В Омске двое школьников подозреваются в хулиганстве с применением пневматического оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в областном следственном управлении СКР. Одноклассники, делая уроки, решили пострелять по прохожим.

В отношении подростков, одному из которых 16 лет, второму 17, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 16 мая в квартире дома на улице Краснопресненской друзья делали уроки и решили развлечься. Достав пневматическую винтовку, принадлежащую отцу одного из них, подростки начали стрелять из окна сначала по предметам, а затем по прохожим. Двум прохожим пульки попали в живот и грудь, у них образовались кровоподтёки.

«Развлечение» подростков закончилось после того, как приехали сотрудники полиции, которых вызывали граждане.

Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года группа подростков в Омске напала на пожилого мужчину и закидала его камнями. Видео нападения на старика распространилось по омским пабликам в соцсетях и вызвало большой общественный резонанс. Омичи осудили поступок подростков и выразили мнение, что ими должна заняться полиция. В ведомстве, в свою очередь, объявили о проверке.

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