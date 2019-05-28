В Донбассе на мине подорвались два боевика ВСУ — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 15:13 — REGNUM Два боевика 54-й бригады ВСУ получили осколочные ранения в районе населённого пункта Золотое, заявил 28 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

«25 мая, в результате подрыва на установленном военнослужащими своего же подразделения минно-взрывном устройстве, получили осколочные ранения два военнослужащих», — рассказал он.

Осадчий добавил, что по устоявшейся традиции небоевые потери были представлены вышестоящему командованию как боевые, якобы полученные в результате обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР.

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