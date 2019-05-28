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Разведгруппа ВСУ прибыла в зону боевых действий — Народная милиция ЛНР

Происшествия

«По имеющейся у нас информации»

Луганск, 28 мая 2019, 15:08 — REGNUM  В район населённого пункта Мироновский, расположенного недалеко от линии соприкосновения сторон, прибыла группа разведчиков, состоящая из десяти человек, заявил 28 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

«По имеющейся у нас информации, в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады, в район населённого пункта Мироновский прибыла разведгруппа в количестве десяти человек», — рассказал он.

Осведомитель в штабе группировки ВСУ «Север» сообщил, что главной задачей группы является проведение диверсий, добавил Осадчий.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее в Донецкой Народной Республике задержали группу боевиков ВСУ, планировавших устроить в ДНР ряд диверсий, включая диверсии против сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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