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Задержанный в Косово гражданин РФ госпитализирован

Происшествия

Краснощекова избили бойцы полицейского спецназа

Приштина, 28 мая 2019, 14:58 — REGNUM  Российский сотрудник миссии ООН в Косово, задержанный в ходе полицейского рейда, ранен и находится в больнице. Об этом говорится в сообщении Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК).

Михаил Краснощеков и еще один задержанный, серб по национальности, помещены в больницу в Косовска-Митровице. По словам врачей, у них «телесные повреждения».

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Краснощекова избили бойцы полицейского спецназа после того, как услышали от него сербскую речь, обращенную к сербам, уточняет издание Alo.rs.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 мая косовские силовики вторглись в населенный сербами район на севере Косово. Российский гражданин оказался в числе задержанных. Российское посольство в Сербии потребовало немедленно освободить его. МИД РФ назвал конфликт провокацией Приштины.

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