Жертвой наезда «Метеора» в Петербурге стал член сборной РФ по виндсёрфингу

Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Стала известна личность спортсмена-серфингиста, который погиб в результате столкновения с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор» в акватории Невы в Петербурге днем 27 мая.

Им оказался 18-летний член сборной России Артём Акимов, переехавший в Петербурга уроженец Ростовской области, который готовился к чемпионату мира по виндсёрфингу, был уже опытным спортсменом и хорошо знал невскую акваторию, сообщает 28 мая петербургское издание «Фонтанка».

Трагедия произошла около 14:45 мск в понедельник вблизи Васильевского острова. Позже были найдены останки спортсмена. Органы СКР ведут доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным источника, серфингист от Южной дороги Крестовского острова, где расположена спортивная школа по парусному спорту, добрался до Морской набережной Васильевского острова и развернулся. В момент столкновения он пересекал Петровский фарватер, по судовому ходу которого на высокой скорости двигался «Метеор».

Момент трагедии попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения. На записи видно, что серфингист и «Метеор» столкнулись под прямым углом без изменения скорости и траектории движения. Возможно, спортсмен и капитан судна до момента столкновения вообще не видели друг друга.

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