Почти 700 тыс. рублей — средняя взятка в Саратовской области

Саратов, , 14:41 — REGNUM Средний размер взятки в Саратовской области по итогам 2018 года составил 692 600 рублей. Такие данные приведены в докладе комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Саратовской области, опубликованном на региональном портале официального публикатора.

Сообщается, что средний размер полученной взятки в отчетном году — 692,6 тыс. рублей, а средний размер предложенной взятки — 561,5 тыс. рублей.

Всего за 2018 год в Саратовской области выявили 406 преступлений коррупционного характера, среди них получение взятки — 33 случая, дача взятки — 20 случаев.

Выявлено больше коррупционных преступлений, совершенных в крупном размере, в 2018 году таких было 172 случая, а в 2017 — 87 случаев.

Прекращена преступная деятельность 128 коррупционеров, в отношении 116 из них дела направлены в суд.

Отметим, что за последние годы размеры выявленных взяток в Саратовской области значительно выросли: так, в 2016 году средний размер выявленной взятки составлял лишь 17 200 рублей, а в 2015 году вообще около 3 000 рублей.

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Напомним, региональная антикоррупционная комиссия создана и функционирует в соответствии с указом президента РФ «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» и постановлением губернатора области от 16 октября 2015 года «О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Саратовской области».