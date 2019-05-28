Информацию о заражении Иртыша цинком в МЧС назвали фейком

Омск, , 14:15 — REGNUM В ГУ МЧС России по Омской области назвали фейком распространившуюся в сети информацию о заражении вод реки Иртыш цинком из-за аварии на предприятии в Казахстане.

Сообщения о заражении вод Иртыша цинком распространяются на протяжении недели через интернет в Омске и области. Согласно данной информации, Омску «грозит экологическая катастрофа». Злоумышленники ссылаются на источник получения данных в системе МЧС, сообщили ИА REGNUM 28 мая в ведомстве.

Однако в областном главке официально заявляют, что рассылаемые сообщения являются ложными и не соответствуют действительности.

Уточняется, что сотрудники дежурной смены МЧС по Омской области круглосуточно обмениваются информацией с департаментом МЧС Восточно-Казахстанской области по оперативной обстановке на приграничных зонах.

«Аварий с выбросом опасных химикатов не зафиксировано. Омичам не следует принимать фейковую информацию за действительность», — подчеркнули в областном главке МЧС.

Ситуацию также прокомментировал известный омский эколог Сергей Костарев. По его словам, Иртыш — многоводная река, и чтобы поднять уровень концентрации выше предельно допустимого хотя бы на одну секунду, надо «высыпать в Иртыш вагон цинка».

«А если учесть, что загрязнение произошло за тысячу километров в маленький приток притока Иртыша, да на своём пути ещё встретивший водохранилище, то становится очевидным — это загрязнение для омичей не только не опасно, но его даже никто не сможет заметить», — пишет эколог в своём Тelegram-канале.

Он считает, что информационный вброс — это, возможно, попытка пиара со стороны производителя бутылированной воды.

«А вот сточные воды с поверхности Омска могут нам реальную опасность создать в районе пляжей. Не купайтесь», — подытожил Сергей Костарев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске в 2018 году зимой разразился скандал, связанный с рекой Иртыш. Горожан напугала огромная незамерзающая полынья в центре города у моста. Они предположили, что река не замерзает из-за сильных загрязняющих веществ. Однако в региональном минприроды заявили, что полынья на Иртыше — явление не новое и обычное: полыньи часто бывают у мостов.

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