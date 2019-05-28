Четверо молодых людей ранены в результате ссоры между мигрантами в Германии

Рендсбург, Германия, 28 мая 2019, 14:17 — REGNUM В центре германского города Рендсбург (Шлезвиг-Гольштейн) 18-летний юноша серьезно ранил четверых людей холодным оружием, пишет газета Die Welt.
Инцидент произошел вечером 27 мая на одной из центральных улиц. Между двумя семьями мигрантов из Сирии вспыхнул конфликт. В один момент 18-летний молодой человек достал холодное оружие и ранил четверых оппонентов в возрасте 18−22 лет. Подозреваемый был арестован на месте преступления.
Трое раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии. Газета Kieler Nachrichten со ссылкой на источник в полиции пишет, что причиной конфликта послужил спор вокруг запланированной свадьбы.