Вторник, 28 Мая 2019 года
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Четверо молодых людей ранены в результате ссоры между мигрантами в Германии

Происшествия

В ходе конфликта один из участников достал оружие

Рендсбург, Германия, 28 мая 2019, 14:17 — REGNUM  В центре германского города Рендсбург (Шлезвиг-Гольштейн) 18-летний юноша серьезно ранил четверых людей холодным оружием, пишет газета Die Welt.

Инцидент произошел вечером 27 мая на одной из центральных улиц. Между двумя семьями мигрантов из Сирии вспыхнул конфликт. В один момент 18-летний молодой человек достал холодное оружие и ранил четверых оппонентов в возрасте 18−22 лет. Подозреваемый был арестован на месте преступления.

Трое раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии. Газета Kieler Nachrichten со ссылкой на источник в полиции пишет, что причиной конфликта послужил спор вокруг запланированной свадьбы.

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