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Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Калмыкии – в тяжелом состоянии

Происшествия

Они госпитализированы

Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Калмыкии – в тяжелом состоянии
Иллюстрация: ГУ МЧС по Республике Калмыкия
Фото с места жесткой посадки самолета

Приютненский район, Калмыкия, 28 мая 2019, 13:38 — REGNUM  Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Калмыкии 28 мая, оценивается как тяжелое.

По информации ТАСС, один из пострадавших прооперирован и находится в реанимации, состояние второго также оценивается как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, легкий самолет совершил жесткую посадку в Приютненском районе Калмыкии утром 28 мая. По данным ГУ МЧС, самолёт приземлился на шасси, повреждены моторная, винтовая часть. Возгорания не произошло. Пилот и штурман были доставлены в республиканскую больницу с различными травмами.

В Астраханском следственном отделе на транспорте начата доследственная проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета. По данным ведомства, самолет выполнял обработку сельскохозяйственных угодий от саранчи. Известно также, что один из пострадавших — житель Минеральных Вод Ставропольского края.

Читайте ранее в этом сюжете: Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии

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