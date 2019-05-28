Во Львове подожгли офис «Альфа-Банка»

Львов, Украина, , 13:53 — REGNUM Ночью в отделении «Альфа-Банка», расположенном в центре Львова, произошёл пожар. Об этом сообщили 28 мая в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Сегодня ночью неизвестные подожгли помещение банка во Львове… В 3:56 поступило сообщение о пожаре в городе Львове на площади Галицкая, 13 на первом этаже четырёхэтажного жилого дома, в помещении отделения ПАО «Альфа-Банк», — сказано в сообщении.

Пожарные прибыли на место и быстро потушили возгорание. Огонь повредил офисную мебель на площади 15 кв. метров. В результате пожара никто не пострадал.

По данным полиции, произошёл поджог — злоумышленники разбили окно и бросили внутрь здания бутылку с горючей жидкостью.

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