Вторник, 28 Мая 2019 года
13:54:03 МСК

Во Львове подожгли офис «Альфа-Банка»

Происшествия

Вандалам не нравится, что в городе есть российский банк

Львов, Украина, 28 мая 2019, 13:53 — REGNUM  Ночью в отделении «Альфа-Банка», расположенном в центре Львова, произошёл пожар. Об этом сообщили 28 мая в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Сегодня ночью неизвестные подожгли помещение банка во Львове… В 3:56 поступило сообщение о пожаре в городе Львове на площади Галицкая, 13 на первом этаже четырёхэтажного жилого дома, в помещении отделения ПАО «Альфа-Банк», — сказано в сообщении.

Пожарные прибыли на место и быстро потушили возгорание. Огонь повредил офисную мебель на площади 15 кв. метров. В результате пожара никто не пострадал.

По данным полиции, произошёл поджог злоумышленники разбили окно и бросили внутрь здания бутылку с горючей жидкостью.

Читайте также: Во Львове вандалы разрисовали стены отделения «Альфа-Банка»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить