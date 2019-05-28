Самолёт из Санкт-Петербурга в Анталию задержали на семь часов

Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Пассажиры рейса ZF 7891 из Петербурга в Анталию не смогли вовремя вылететь в пункт назначения. Вылет задерживается более чем на семь часов.

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По данным онлайн-табло аэропорта, рейс номер ZF7891 должен был вылететь в Турцию 28 мая в 6:10 по мск. В авиакомпании заявили, что рейс был задержан по техническим причинам, однако что именно это была за неисправность, не уточняется. По некоторым данным, Известно, что у Boing оказались проблемы с шасси.

«Авиакомпания незамедлительно организовала вылет резервного воздушного судна. В настоящее время самолёт вылетает за пассажирами из Внуково (Москва)», — приводит ТАСС заявление пресс-службы перевозчика.

Согласно данным онлайн-табло, рейс в Анталию назначен на 13:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, на майских праздниках клиенты авиакомпании AzurAir из Оренбурга, отдыхавшие в Дубае и Анталии, при возвращении на родину столкнулись с проблемами. Как заявили пассажиры, самолёт оказался неисправен, поэтому им пришлось провести лишние сутки в ОАЭ. Позднее, когда лайнер подали, лететь в Оренбург на не отремонтированном самолёте согласились не все отдыхающие.

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