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Жидкость, похожая на нефть, течёт из кранов в Южно-Сахалинске

Происшествия

Коммунальщикам причина не известна

Южно-Сахалинск, 28 мая 2019, 13:20 — REGNUM  Из кранов жильцов одного из домов в Южно-Сахалинске течёт чёрная жидкость, очень похожая на нефть. Коммунальные службы пытаются выяснить причины, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жильцы дома по улице Курильской, по данным регионального ИА Сахалин. Инфо, утверждают, что никакие ремонтные работы в настоящее время не ведутся, их ни о чём не предупреждали. Люди открыли краны и увидели чёрную жижу, очень напоминающую нефть, вместо воды. В диспетчерской службе местного ЖЭУ тоже пока не могут понять происхождения чёрной жидкости и обещают выяснить.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из сахалинских поселков из кранов течет вода с червями. В разных сахалинских муниципалитетах проблемы с водой отличаются только по цвету и запаху — где-то вода из кранов бежит с примесями песка, где-то она страшного бурого цвета и очень похожа на кровь, где-то просто очень грязная, а где-то, как в портовом Холмске, с советских времен сохраняется сеансовая подача воды. В столице островного региона Южно-Сахалинске коммунальщики не знают, где залегает городской водопровод. Его построили японцы еще во времена оккупации Сахалина. Когда в 1945 году советские войска выбили японцев с российского острова, отступающие оккупанты забрали с собой всю водопроводную документацию. С тех пор расположение водопроводных сетей в городе никому не известно. «Оккупантский» водопровод периодически показывает свою вражескую сущность, прорываясь фонтанами на автотрассах и улицах Южно-Сахалинска.

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