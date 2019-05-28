На Камчатке «заминировали» аэропорт и торговые центры

Петропавловск-Камчатский, , 13:08 — REGNUM Анонимные сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в аэропорту «Елизово» и в нескольких зданиях в городах Камчатки, поступили в экстренные службы. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю.

Неизвестные «предупредили» о возможных взрывах в главном аэропорту региона, на одной из автостанций, а также в учреждениях торговли в Вилючинске и вблизи Петропавловска.

На всех объектах провели эвакуацию. Проверка аэропорта привела к задержке московского рейса. Угрозы не подтвердились.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая торговые центры и аэропорты «минировали» и в других регионах России: в Бурятии, Магаданской области, Якутии и на Сахалине.

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