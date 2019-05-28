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В Югре возбудили дело после ДТП с микроавтобусом и грузовиком

Происшествия

Автобус опрокинулся в кювет, уходя от столкновения с грузовым автомобилем

Ханты-Мансийск, 28 мая 2019, 12:55 — REGNUM  В Югре возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером 27 мая на 181 км автомобильной дороги «Ханты-Мансийск — Талинка». В результате один пассажир микроавтобуса погиб, еще семь человек были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По данным СМИ, автобус опрокинулся в кювет, уходя от столкновения с грузовым автомобилем.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Сургуте женщина и ребенок пострадали в результате наезда на них иномарки на нерегулируемом пешеходном переходе. Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

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