СК выясняет подробности нападения на школьницу под Саратовом

Саратов, , 12:52 — REGNUM Доследственная проверка по факту нападения на ученицу одной из школ города Вольска проводится в Саратовской области. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба регионального управления СКР.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента. Двенадцатилетняя девочка находится в реанимации с тяжелой травмой головы, уточняет радиостанция «Говорит Москва».

По предварительным данным, 15-летний учащийся пришел в школу с холодным оружием, бросил под дверь класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ранил девочку.

Как сообщало ИА REGNUM, между подростком и пострадавшей произошел конфликт. Подросток после нападения скрылся.

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