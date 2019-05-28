На борту самолета, следовавшего в Японию, скончался перевозчик наркотиков

Богота, , 12:57 — REGNUM Гражданин Японии, перевозивший в своем желудке 246 пакетов с кокаином, скончался на борту самолета во время перелета из столицы Колумбии, города Богота в Токио. Об этом сообщает 28 мая Al Arabia.

Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Мексике, так как у пассажира, провозившего запрещенные препараты, начались приступы.

«Бортпроводники обнаружили, что у одного из пассажиров начались судороги, после чего попросили пилота совершить экстренную посадку», — говорится в заявлении властей мексиканского штата Сонора.

Позднее мужчина скончался, после проведения вскрытия в его теле были обнаружены запрещенные наркотические вещества, расфасованные в 256 пакетов. Причиной смерти стал отек головного мозга, вызванный передозировкой кокаина.

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