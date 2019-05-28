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Boeing-737 экстренно приземлился в аэропорту Иркутска

Происшествия

Из-за отказа высотомера

Иркутск, 28 мая 2019, 12:13 — REGNUM  Пассажирский лайнер Boeing авиакомпании «Северный ветер» вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает 28 мая РЕН ТВ.

На борту находятся 149 пассажиров. Экипаж запросил посадку из-за отказа высотомера.

Самолет следовал из Благовещенска в Москву и поднялся в воздух в 13:48 по местному времени (07:48 мск). Прибытие ожидалось, по данным онлайн-табло аэропорта «Благовещенск», в 11:40 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая самолет Boeing 737−500, вылетевший из Сургута в Таджикистан, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о неполадках на борту. Следственный комитет начал проверку инцидента. Никто из 140 пассажиров не пострадал.

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Авиапроисшествия
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