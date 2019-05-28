В Астрахани предотвращён теракт

Астрахань, , 12:09 — REGNUM Террористический акт предотвращён в Астраханской области следственными органами совместно с УФСБ России по региону. Об этом, как сообщила пресс-служба СУ СКР, доложил руководитель управления генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков на встрече с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.

Подробности дела не раскрываются. Однако, по данным источника «Интерфакса», речь идет о планировавшемся сторонником радикального ислама нападении на сотрудников ФСБ в городе Харабали. Теракт был предотвращен два месяца назад, сам подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Астрахани были задержаны несколько членов экстремистской группировки, у них силовики изъяли «коктейли Молотова», взрывчатку, оружие. По данным следствия, молодые люди готовили террористические акты в регионе.

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