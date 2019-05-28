Опасный сувенир: в Киеве полиция задержала мужчину с гранатой

Киев, , 12:01 — REGNUM В Днепропетровском районе Киева стражи порядка задержали молодого человека, у которого были обнаружены граната Ф-1 и запал к ней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе киевского управления Национальной полиции Украины 28 мая, в настоящее время взрывоопасный предмет уже направлен на экспертизу.

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Задержание проводилось сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми офицерами Днепровского управления полиции в рамках операции «Оружие и взрывчатка». Правонарушителем оказался 31-летний уроженец Одессы, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

«Владелец боеприпаса рассказал, что держал гранату как сувенир. Мы проверяем его показания и выясняем происхождение боеприпаса», — добавил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

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Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на Украине стражи порядка пресекли деятельность группы лиц, торговавших оружием. Были задержаны четыре человека. У подозреваемых изъяли предметы, похожие на пистолеты ТТ и Сarrera, гранату Ф-1 и РГД-5 с запалом, винтовки Мосина и запчасти к ним, взрывоопасные вещества и около 500 патронов разного калибра.

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