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В Саратовской области подросток напал на школьницу

Происшествия

На месте происшествия работают следователи

Саратов, 28 мая 2019, 11:30 — REGNUM  В одной из школ поселка Большевик Саратовской области подросток напал на школьницу, сообщает 28 мая ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Отмечается, что подросток пришел в школу с холодным оружием, которым ударил девочку после конфликта. Ребенок был госпитализирован, подросток скрылся.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в казанской гимназии №7 вооруженный пневматическим пистолетом подросток взял в заложники одноклассников. В результате происшествияникто не пострадал. Подросток был задержан.

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