Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки

Москва, , 11:27 — REGNUM Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.

По его словам, ребёнок находится в реанимации в состоянии средней тяжести, опасности для жизни нет.

«На данный момент врачи не могут утверждать, что ребенка покусала собака. Он поступил в больницу с гематомами и резаными ранами, которым свыше трёх дней. Семья ребенка неблагополучная, их приглашали на комиссию по делам несовершеннолетних. В квартире семьи полная антисанитария. Сейчас мы выясняем — не люди ли это сделали», — цитирует слова Шойко агентство «Москва».

Чиновник обратил внимание, что никто из очевидцев не видел собак.

Власти думают, как обезопасить ещё троих детей, оставшихся в этой семье.

Как сообщало ИА REGNUM, происшествие случилось 26 мая. По данным следователей, которые проводят доследственную проверку, ребёнок попал в реанимацию после укусов собаки.

Также в СМИ появилась информация, что родители и волонтёры искали пострадавшего мальчика и нашли его в канализационной трубе.

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