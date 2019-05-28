В Приморье в ДТП погибли туристы из КНР: подробности

Владивосток, , 11:29 — REGNUM Неподалёку от Уссурийска в Приморье перевернулся автобус KIA Granbird с туристами из Китая. Из находящихся в автобусе 45 человек, двое человек погибли, еще 19 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВД Приморья.

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Один человек доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. На месте аварии работают четыре бригады скорой помощи. Спасательные работы продолжаются. По предварительной информации, во время движения водителю автобуса стало плохо.

В пресс-службе краевой администрации сообщили, что на место выехали директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко и замдиректора департамента туризма Владимир Щур. Также на месте находится представитель туркомпании «Диалог народов», которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. Привлечена страховая компания «Гелиус» и медицина катастроф.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погибли два туриста из Китая, трое пострадали. По данным Интерфакса, автобус перевернулся в районе города Уссурийск, в момент инцидента в салоне находились около 50 человек.