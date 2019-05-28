Дело о связанных детсадовцах в Астрахани передано в суд

Астрахань, , 11:09 — REGNUM В Астраханской области в суд передано резонансное уголовное дело в отношении руководителей частного детского сада, в котором связывали детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета. Дело возбуждено по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних»).

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено в августе 2018 года после появления в сети видеозаписи, сделанной в частном детсаду Астрахани. На записи было видно, что воспитанники детского сада в тихий час лежат в кроватках, туго связанные пеленками.

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СКР возбудил уголовное дело из-за связывания детей в детсаду Астрахани

СК начал доследственную проверку, итогом которой стало возбуждение уголовного дела. Выяснилось, что детский сад организовала жительница Астрахани совместно со своим супругом. Квалифицированного персонала — воспитателей, нянь, поваров — в саду не было, а все услуги оказывались по договорам с частными лицами. Сотрудники детсада не справлялись с детьми и «для спокойствия» на период тихого часа связывали малышей простынями.

Таким образом детсад проработал больше двух лет — с апреля 2016 по август 2018 года. Стоимость месяца посещения стоила 3,5 тыс. рублей. Закрыли детсад после скандала.

В общей сложности, уточнили в СК, потерпевшими по уголовному делу признаны 33 человека.

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