В Приморье проводят проверку после смертельного ДТП с автобусом

Владивосток, , 11:08 — REGNUM В Приморском крае сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в котором погибли двое туристов из Китая, сообщает 28 мая пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло на 665 км автодороги Хабаровск — Владивосток. Водитель автобуса совершил съезд с проезжей части в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате двое человек погибли, еще 19 были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следователи, а также бригада медиков и МЧС.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что погибшие являются гражданами Китая. В момент инцидента в салоне находились около 50 человек.

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