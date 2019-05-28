В Калуге бездомного задержали за разбой на вокзале

Калуга, , 11:01 — REGNUM На территории станции Калуга-Товарная неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на женщину, возвращавшуюся домой с работы. Как сообщили 28 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском линейном отделе МВД России на транспорте, потерпевшая обратилась с заявлением в линейное подразделение полиции, дав примерное описание злоумышленника.

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Известно, что нападавший в вечернее время подбежал к женщине сзади, нанёс удар по голове, сбил с ног и выхватил из рук сумку, в которой находились продукты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Им оказался 48-летний безработный местный житель, не имеющий регистрации и постоянного места жительства.

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Задержанный мужчина ранее неоднократно судим за кражи и грабежи и в настоящее время является фигурантом других уголовных дел. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в Москве правоохранители задержали бездомного, покушавшегося на ограбление банка. Злоумышленник угрожал старшему менеджеру-кассиру, требуя передать ему 4 млн рублей. Задержать неудавшегося грабителя удалось в тот же день.

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