Четыре человека погибли в результате нападения на церковь в Буркина-Фасо

Уагадугу, , 11:04 — REGNUM Боевики ворвались в церковь на севере Буркина-Фасо в воскресенье, 26 мая. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление источников безопасности.

По словам источников, злоумышленники открыли огонь по прихожанам и убили четырех человек, многие другие были ранены. Это как минимум четвертая атака на христианскую церковь в Буркина-Фасо за последний месяц.

Ни одна из группировок не взяла ответственности за совершенные нападения.

Отношения мусульманского большинства с христианским меньшинством Буркина-Фасо традиционно являются мирными и стабильными.