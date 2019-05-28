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У побережья Японии нашли фрагменты разбившегося истребителя F-35

Происшествия

Фрагменты очень сильно повреждены

Токио, 28 мая 2019, 10:49 — REGNUM  В Японии военнослужащие обнаружили фрагмент двигателя и крыло истребителя F-35A, разбившегося в начале апреля в Тихом океане у побережья острова Хонсю, сообщает 28 мая Kyodo.

По словам министра обороны Японии Тэкэси Ивая, фрагменты были подняты из воды и оказались очень сильно повреждены. Поиски будут продолжены на дне моря, поскольку там еще находятся фрагменты истребителя, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет F-35A ВВС Японии разбился 7 апреля в море на севере страны, его обломки покоятся в Тихом океане на глубине полутора километров. В результате авиакатастрофы пилот погиб.

Также сообщалось, что ранее с истребителями F-35 японских ВВС уже происходило не менее семи аварийных случаев, из-за которых совершались экстренные посадки, но военные замалчивали эти случаи.

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Авиапроисшествия
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