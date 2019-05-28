Штраф в 4 млн вместо срока: суд вынес приговор орловской «королеве кладбищ»

Орел, , 10:30 — REGNUM Экс-руководитель управления коммунального хозяйства и МУП «Ритуально-обрядовые услуги» Орла признана виновной в получении взяток. Решением Советского районного суда Орла 28 мая ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 4,2 млн рублей. Также бывшей чиновнице запрещено работать в органах власти, а деньги, которые были получены в виде взяток, у нее конфискуют.

Суд признал вину подсудимой полностью доказанной. Как сообщили «Орловские новости», Екатерина Стрелец пришла в зал суда с вещами — ранее прокуратура запросила для нее наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Однако суд решил не отправлять женщину в колонию, назначив ей штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатерина Стрелец, экс-руководитель управления коммунального хозяйства и МУП «Ритуально-обрядовые услуги», была задержана в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — следствие посчитало, что она получила взятку в 200 тыс. рублей от гендиректора коммерческой структуры. Обвинение ей следствие предъявило лишь спустя почти год после задержания — в марте 2018 года. К тому времени в деле накопилось уже пять эпизодов получения взяток. В августе 2018 года дело начал рассматривать суд. Сама обвиняемая частично признала вину, но заявила, что полученные деньги она направляла на развитие МУПа.

Екатерина Стрелец приехала в Орел из Санкт-Петербурга, как и многие чиновники в бытность губернатором Вадима Потомского. С июля 2015 года она возглавляла МУП «Ритуально-обрядовые услуги», затем недолго работала в УКХ Орла, а потом вернулась в МУП «РОУ».

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