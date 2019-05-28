СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Ставрополь, , 10:01 — REGNUM Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Сам подозреваемый задержан, допрошен, его показания следователи проверили на месте происшествия.

Как предварительно установлено, в начале мая подозреваемый направил в редакцию газеты статью с предложением опубликовать ее. Получив отказ, мужчина, как считает следствие, решил убить главного редактора газеты. 27 мая, по версии следователей, подозреваемый пришел в редакцию, вооруженный ножом, и совершил нападение на главного редактора газеты, а также трех сотрудников.

В результате журналисты получили ранения — главный редактор госпитализирован, трое сотрудников после оказания помощи были отпущены домой. По ранее появившейся информации, нападавший состоит на учете у психиатра.

В Следственном комитете заявили о намерении направить в суд ходатайство об аресте задержанного.

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