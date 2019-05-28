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В Приморском крае в ДТП с автобусом погибли два туриста из Китая

Происшествия

Еще трое были госпитализированы

Уссурийск, Приморский край, 28 мая 2019, 09:56 — REGNUM  В Приморском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погибли два туриста из Китая, трое пострадали, сообщает 28 мая Интерфакс со ссылкой на источник.

По данным издания, автобус перевернулся в районе города Уссурийск, в момент инцидента в салоне находились около 50 человек.

Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть двоих человек, еще трое были госпитализированы.

«Все, по предварительным данным, — граждане КНР», — сообщил источник.

В настоящее время все обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Екатеринбурге в ДТП попал пассажирский автобус, в результате происшествия пострадали пять человек.

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