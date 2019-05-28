В Приамурье за избиение мужчины задержаны двое сотрудников полиции

Благовещенск, , 10:00 — REGNUM В приамурском Шимановске за избиение гражданина задержаны двое сотрудников полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Преступление было совершено 25 мая: двое сотрудников полиции вместе с гражданским лицом пришли домой к потерпевшему и на лестничной площадке принялись его избивать, угрожая ножом. Заявление о преступлении написала супруга потерпевшего. Также женщина рассказала, что мужа избивали в присутствии двух маленьких детей. Одному из них четыре года, другому год и три месяца. При этом, по словам заявительницы, один из нападающих угрожал ножом младшему ребенку.

«Подозреваемые, являясь действующими сотрудниками межрайонного отдела МВД России «Шимановский», в квартире одного из домов по улице Первомайской совместно с третьим гражданином, не являющимся сотрудником правоохранительных органов, применили насилие в отношении местного жителя», — сообщает амурское следственное управление.

Во вторник, 28 мая при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Амурской области подозреваемых задержали. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подследственных меры пресечения в виде заключения под стражу. До решения этого вопроса задержанные будут помещены в изолятор временного содержания, заявили в Следственном Комитете.

«Расследование дело поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия)», — прокомментировал представитель Следственного комитета России по Приамурью Алексей Лубинский.

Потерпевший с тяжелыми травмами находится в больнице.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Омске при получении взятки задержан сотрудник полиции. Уголовное дело в отношении начальника отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по городу Омску возбуждено по ч.2, ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, в 2019 году полицейский получил от гражданина взятку в общей сумме 50 тысяч рублей «за выполнение действий в интересах взяткодателя и общее покровительство».