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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии

Происшествия

Есть пострадавшие

Элиста, 28 мая 2019, 09:50 — REGNUM  Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Республике Калмыкия утром 28 мая. Погибших нет, однако два человека пострадали. Самолет выполнял обработку полей от вредителей.

«Жесткая посадка, погибших нет. Два человека пострадали», — цитирует ТАСС источник в силовых структурах. Угрозы жизни пострадавших нет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио главы Калмыкия Бату Хасиков назвал борьбу с саранчой «вопросом национальной безопасности». По информации республиканского Минсельхоза, около 5,5 тыс. га земель в Калмыкии имеет превышение экономического порога вредоносности по заселению саранчевыми, на конец мая землепользователями было обработано 4,17 тыс. га.

По теме: Глава Калмыкии назвал вопросом нацбезопасности борьбу с саранчой

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Авиапроисшествия
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