Обвиняемый по делу о «Зимней вишне», изучив УК РФ, отказался от адвоката

Кемерово, , 09:43 — REGNUM Один из обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко в ходе заседания Заводского районного суда сегодня, 28 мая, отказался от услуг адвоката.

«Я провёл под стражей более одного года и поэтому успел изучить Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс Российской Федерации. Поэтому считаю достаточным представлять свои интересы самому», — сообщает «Газета Кемерова».

Однако судья посчитал, что Полозиненко необходим защитник и назначил его адвокатом Валерия Науменко.

«Суд считает необходимым назначить в качестве защиты адвоката Науменко и продолжить работу в том же составе. Изучение в СИЗО Уголовного кодекса не означает, что вы стали профессиональным юристом, поэтому защитник вам необходим», — цитирует судью «Ваш город».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая Заводской районный суд Кемерово приступил к слушаниям по делу о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». На скамье подсудимых семь фигурантов дела, которых обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и в преступной халатности, в их числе директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из которых 37 — дети. По уголовному делу проходят 15 фигурантов.

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