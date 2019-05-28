Украинских диверсантов, задержанных в ДНР, спас их сослуживец — Безсонов

Донецк, , 09:38 — REGNUM Командование народной милиции ДНР было осведомлено о готовящейся заброске группы украинских диверсантов на территорию республики. Об этом заявил 27 мая начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

«В группе диверсантов был военнослужащий, который добровольно решил с нами сотрудничать заблаговременно, до начала операции, — рассказал он. — Благодаря ему все восемь человек остались живы. Основным условием сотрудничества с его стороны было сохранение жизней всем членам диверсионной группы и рассмотрение для них амнистии».

Безсонов отметил, что в группу отбирали людей, ранее бывавших в Донецке.

Ранее выяснилось, что среди восьми задержанных украинских диверсантов трое — люди в возрасте около 50 лет.

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