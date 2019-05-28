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Десятки заключенных погибли в течение двух дней на севере Бразилии

Происшествия

Власти штата Амазонас направили подкрепление в исправительные учреждения

Манаус, Бразилия, 28 мая 2019, 09:22 — REGNUM  Насилие в переполненных тюрьмах Бразилии не редкость. Но число смертей заключенных в последние два дня, 26−27 мая, поражает, передает немецкий канал n-tv.

В четырех тюрьмах на севере Бразилии за два дня погибли несколько десятков человек. В штате Амазоназ были найдены мертвыми 40 заключенных с признаками удушения, сообщили власти. В тюрьме Анисиу-Жобим неподалеку от Манауса в ходе столкновений 26 мая погибли 15 человек. В тюрьме Антониу-Триндаде были убиты 27 человек.

Правительство штата Амазонас объявило о высылке подкрепления силам безопасности. Губернатор штата Уилсон Лима обсудил ситуацию с министром юстиции Бразилии Сержиу Моро.

В январе 2017 года в тюрьме Анисиу-Жобим драка между заключенными продолжалась 20 часов, тогда погибли 56 человек. 184 заключенных сбежали во время беспорядков.

В настоящее время Бразилия занимает третье место в мире по числу заключенных. Летом 2016 года в стране были зарегистрированы 726 712 заключенных. Их число вдвое превышало вместимость тюрем.

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Организованная преступность в Латинской Америке
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