Вторник, 28 Мая 2019 года
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Торговые центры Улан-Удэ вновь эвакуировали из-за анонимных угроз

Происшествия

Жертвами телефонных террористов стали четыре объекта

Улан-Удэ, 28 мая 2019, 09:29 — REGNUM  Очередная волна лжеминирования общественных зданий докатилась до столицы Бурятии. 27 мая из-за анонимных звонков прошла массовая эвакуация посетителей четырёх торговых центров Улан-Удэ.

Как сообщает канал «Ариг Ус», для проверки сообщений на место выезжали оперативные службы, в том числе специалисты-взрывотехники ОМОН.

«По всем сообщениям сотрудники полиции провели проверочные мероприятия. По результатам проверок опасных предметов не обнаружено», — сообщили журналистам в МВД по Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, в приамурском Благовещенске злоумышленники по телефону сообщили о минировании ряда торговых центров, из которых тут же началась эвакуация. А чуть ранее в Новокузнецке в срочном порядке были эвакуированы более десяти объектов, в том торгово-развлекательные центры.

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Предыдущая волна «минирования» зданий, которая затронула Улан-Удэ, прошла накануне Дня Победы, 8 мая.

Добавим также, что телефонные и кибертеррористы с начала 2019 года периодически «атакуют» регионы СФО. Сообщения о лжеминированиях объектов поступала в Омске, Красноярске, Томске, Новосибирске и других городах. Информация проверялась всеми ответственными органами, однако опасных объектов специалисты не находили.

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Из-за сообщений о «минировании» в Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТЦ

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