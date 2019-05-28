Две фуры контрабандных сигарет из-за границы задержали в Дагестане

Махачкала, , 09:04 — REGNUM Свыше миллиона пачек контрафактных сигарет под брендами известных производителей задержано в Дагестане. Нелегальная продукция перевозилась из-за границы в двух большегрузных автомобилях, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе МВД России.

«Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с республиканским управлением ФСБ России пресечен международный канал поставки на территорию Российской Федерации немаркированной табачной продукции иностранного производства в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фурами управляли двое жителей Дагестана 48 и 55 лет. Вся табачная продукция изъята из оборота, часть её передана на экспертизу. В настоящее время полицейские устанавливают поставщиков и фактических получателей груза.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года на пропускном пункте в дагестанском городе Кизилюрте также была задержана крупная партия контрафактной табачной продукции. Более 120 тысяч пачек сигарет были спрятаны в скрытых полостях рейсового автобуса. За его рулём находился 38-летний житель Ахвахского района республики, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

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