Рыбокомбинат «Островной» на Курилах снова оказался в центре скандала

Южно-Сахалинск, , 09:00 — REGNUM В выполнении поручения президента России Владимира Путина по выводу из кризиса рыбокомбината «Островной» на курильском острове Шикотан Следственный комитет РФ усмотрел превышение должностных полномочий. Бывший зампред сахалинского правительства Игорь Быстров, курировавший одно время проект, задержан в Санкт-Петербурге, в настоящее время содержится в СИЗО Хабаровска. В отношении Быстрова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий при выполнении задач по выводу из кризиса рыбокомбината «Островной», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уголовное дело в отношении Игоря Быстрова возбуждено по п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Рыбокомбинат «Островной» оказался в эпицентре скандала в 2016 году, во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Работники «Островного» пожаловались главе государства на то, что руководство заманило их на далекий остров, соблазнив высокими заработками и достойными условиями труда. На деле оказалось, что жить придется в «общаге» без окон, туалета и воды, кормили людей тухлой рыбой. За такое «проживание» из зарплаты у людей вычитали очень крупные суммы. Но эти отчисления все равно были лишь на бумаге — зарплату на «Островном» не платили вовсе. Люди оказались заложниками — денег на билеты, чтобы уехать, у них не было.

Путин поручил разобраться в ситуации и возродить рыбокомбинат, продукция которого когда-то славилась на весь Советский Союз.

На Шикотан полетели проверки из силовых ведомств, были возбуждены уголовные дела.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава Росрыболовства Илья Шестаков, тогда губернатор Сахалина Олег Кожемяко и генеральный директор ООО «Курильский универсальный комплекс» Александр Кан (новый инвестор) подписали меморандум о совместной работе по возрождению «Островного».

Все стало налаживаться — постановлением правительства РФ была создана ТОР «Курилы». Якорным инвестором новой ТОР стала группа промысловых сахалинских компаний, решившая вложить свои средства — 7 млрд рублей — в возрождение рыбокомбината «Островной».

Но прошло какое-то время, и у «Островного опять начались проблемы». Вернее — они начались у инвестора. Налоговики потребовали выплатить все долги предыдущего владельца комбината. При этом начались требования с 90 млн рублей, а вскоре выросли до 300. А инвестор уже вложил в комбинат огромные, причем, заемные, средства.

Рыбаков поддержал глава Опоры России Александр Калинин, назвавший такое поведение налоговиков «негосударственным подходом» — кому будет лучше, если с трудом спасенный комбинат на отдаленном острове опять обанкротиться? Кто купит имущество на острове Шикотан?

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Только утих скандал, связанный с требованиями налоговиков — как над «Островным нависла новая беда: введение аукционного распределения квот на вылов краба. Сумма вложений в «Островной» уже тогда превысила 3 млрд рублей. Средства — заемные. Кредиты брались под вылов краба — 60% доходов АО УК «Дальневосточный рыбак» — той самой группы компаний, что решила возрождать «Островной», дает именно краб.

Отметим еще одну важную деталь: ТОР «Курилы — единственная на Сахалине, в которой не предусмотрено участие бюджета. Бизнес в этой ТОР оперирует только собственными деньгами.

Об успехах по выполнению поручения президента, как подметил федеральный отраслевой рыбацкий портал FishNews, регулярно отчитывались: полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка (теперь уже бывший — ИА REGNUM, в то время губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

В настоящий момент инвестиционный проект «Рыбокомбинат «Островной» остаётся ключевым для Сахалинской области.

О подробностях дела в отношении экс-зампреда правительства Сахалина Игоря Быстрова не сообщается. В связи с этим не вполне понятно, каким образом чиновник мог превысить должностные полномочия, да еще и с тяжкими последствиями, если в проекте «Островной» и в ТОР «Курилы» о бюджетных деньгах речь вообще не шла.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2019 года российский премьер Дмитрий Медведев расширил границы ТОР «Курилы». В неё было включено 14 новых земельных участков.